Marco Leonardo, in giornata la risposta del Santos alla Roma

Secondo quanto riportato dal sito del noto giornalista italiano Gianluca Di Marzio, entro la giornata di oggi dovrebbe arrivare una risposta netta da parte del Santos per la trattativa che porterebbe Marcos Leonardo.

I giallorossi sarebbe decisi al prendere il calciatore come prossimo attaccante, tanto che starebbero forzando la mano con il Santos per provare a chiudere la trattativa subito, visto che in Brasile il mercato sarebbe vicinissimo alla chiusura con la data di domani che potrebbe essere quella decisiva per la chiusura delle porte per i trasferimenti nel paese carioca.

“La giornata di oggi (mercoledì 2 agosto) sarà decisiva per il futuro di Marcos Leonardo, attaccante classe 2003 nel mirino della Roma. Il club giallorosso, infatti, attende per oggi la risposta del Santos all’offerta presentata.

La Roma vuole il giovane attaccante a titolo definitivo, convinta delle sue qualità. Nella stagione 2023-24 Marcos Leonardo ha giocato (tra tutte le competizioni) 30 partite, segnato 14 gol e servito 4 assist.

La Roma ha presentato un’offerta per un trasferimento a titolo definitivo, ora i giallorossi aspettano la risposta definitiva del Santos. Oltre alla Roma, Marcos Leonardo piace anche ad Aston Villa e Nottingham Forest, ma il giocatore al momento ha dato la propria priorità ai giallorossi“.