Marco Magogna, ucciso dalla compagna Stella

Durante la notte del 6 Gennaio, Marco Magogna, 38 anni, è stato ucciso dalla fidanzata, Stella Boggio. L’omicida l’ha accoltellato, sferrando un colpo letale all’altezza del cuore.

Stando alla versione fornita agli inquirenti dall’assassina, si tratterebbe di legittima difesa. Durante l’ennesima l’aggressione, Stella avrebbe afferrato il coltello, soltanto per difendersi. Le sue intenzioni non erano quelle di uccidere il compagno. Tuttavia, al momento dell’arrivo dei soccorsi, la donna non presentava gravi segni di violenza sul corpo.

Le dinamiche dell’accaduto non appaiono ancora ben chiare. Al fine di ricostruire la vicenda nel migliore dei modi, sono stati sequestrati tutti gli apparecchi digitali della coppia. Gli inquirenti stanno cercando qualsiasi elemento che possa accertare l’atteggiamento violento di Marco. Stando a quanto riferito dai vicini di casa, i due erano soliti discutere. Le liti si erano intensificate nell’ultimo periodo. Grida, urla erano diventante sempre più frequenti, a tal punto da richiedere, talvolta, l’intervento dei Carabinieri.

Un amico di Marco diffida dalla versione fornita da Stella, sul cui capo pende l’accusa di omicidio volontario aggravato. Nella puntata del programma “La vita in diretta”, tale soggetto, rimasto anonimo, ha riferito che già in passato la Boggio avesse cercato di uccidere Magogna, senza riuscirci. Lui non l’avrebbe denunciata, poiché profondamente innamorato.

Le sue parole sono state: “Lei era gelosa a livelli assurdi, una gelosia compulsiva. Chiedeva sempre dove fosse e cosa stesse facendo. Leggere che lei si sarebbe difesa fa male, Marco era la persona migliore del mondo. Credo lo abbia fatto per gelosia, ha tolto la vita a un uomo, ora è la sua parola contro quella di lui che non c’è più.”