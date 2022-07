Marco Melandri, parla la moglie Manuela: “È tornato dall’altra ragazza”

Tra i protagonisti dell’ultimo edizione dell’Isola dei Famosi, c’è stato anche anche Marco Melandri. A distanza di tempo dalla fine del suo percorso in Honduras, il pilota è tornato al centro della cronaca rosa dopo l’inaspettata confessione della moglie Manuela Raffaeta.

“È tornato dall’altra ragazza” – Durante il suo percorso sull’Isola, Marco ha raccontato il turbolento periodo vissuto dal suo matrimonio. Sposato con Manuela dal 2005, da cui è nata Martina, solo pochi mesi prima dall’inizio del reality Melandri era tornato con la moglie.

Durante l’anno di pausa, l’ex naufrago ha conosciuto una ragazza. Non si è mai saputo nulla dell’identità di questa persona, poiché il pilota ha sempre cercato di mantenere riservata la storia. Nonostante i tentativi da parte del motociclista, pare che quest’ultimo abbia deciso di tornare dalla ragazza, lasciando quindi la moglie.

Ad annunciarlo è stata proprio Manuela, condividendo su Instagram un post in cui ha raccontato quanto accaduto dopo pochi giorni dal ritorno di Marco Melandri in Italia:

“Tutti i giorni ricevo messaggi da persone che mi chiedono perché non posto più foto con Marco. Ho sempre preferito non espormi , tenendo la mia vita privata riservata per protezione. Però ora vi rispondo”

Proseguendo nel post, Manuela ha quindi spiegato quanto accaduto negli ultimi mesi: “Dopo cinque giorni dall’uscita dall’Isola dei Famosi è tornato a frequentare quella ragazza… Non mi pronuncio per la scelta! L’anno scorso ho difeso con i denti e le unghie la mia famiglia, e i nostri splendidi 16 anni. Ho perdonato cose più grandi di me senza piangermi addosso e ho sempre cercato di non aggravare i conflitti ingoiando bocconi amari. L’amore si costruisce con un lavoro su se stessi e sulla coppia. Non è per tutti, ci vuole tanta forza”.

La donna ha inoltre aggiunto: “Ora inizio un nuovo capitolo della mia Vita dove Marco ne farà sempre parte ma in forma diversa. Noi saremo sempre una famiglia mamma e babbo di Martina”.

Manuela ha poi così concluso il suo lungo e duro sfogo: “Concludo con alcune frasi che spero possano aiutare tutte quelle donne che mi scrivono ogni giorno in difficoltà. L’amore vero non finisce mai, si sceglie di spegnerlo e di non lavorarci più. Le persone non vanno mai via per qualcosa di più bello ma per qualcosa di più facile. La vera libertà non sarà mai con una nuova donna /uomo una nuova casa o un nuovo luogo dove abitare. La vera libertà e la vera felicità la troverete sempre solo dentro voi stessi”.

