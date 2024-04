Marco Rose nuovo nome per la panchina del Napoli

Aurelio De Laurentiis ha fretta di chiudere per il nuovo allenatore del Napoli, che si siederà in panchina nella prossima stagione. In prima linea c’è Antonio Conte, seguito da Gasperini e Pioli. Da non sottovalutare la candidatura di Marco Rose

Il Napoli deve ancora qualificarsi alle coppe europee, ma già punta alla prossima stagione. Quella che si sta concludendo può dirsi una stagione pessima per i partenopei, che hanno avuto tre allenatori a dividersi il ruolo di salvare l’insalvabile.

In estate sarà rivoluzione, a partire dal tecnico. Calzona non sembra resterà in panchina, con vari nomi già varati da Aurelio De Laurentiis. Il preferito è Antonio Conte, che chiede tantissimo per i parametri attuali degli azzurri. Oltre che vuole andare in Champions League, cosa quasi impossibile allo stato attuale delle cose.

Gli altri nomi per la panchina

Oltre ad Antonio Conte ci sarebbero anche i nomi di Gian Piero Gasperini e Stefano Pioli. Il primo sembra essere quello più vicino, mentre Pioli starebbe pensando attentamente se sposare il progetto Napoli. Al Milan prende 4 milioni di euro e l’offerta azzurra si fermerebbe a 3 netti.

Sullo sfondo c’è un nuovo obiettivo, condiviso con il Milan. Si tratta di Marco Rose del Red Bull Lipsia, che potrebbe lasciare il club tedesco a fine stagione. I partenopei ci pensano davvero, anche se il contratto potrebbe risultare troppo oneroso. Non per il Milan, però, che ha in mente di mandar via Stefano Pioli proprio per prendere il tedesco o qualcun’altro. Vedremo come andrà a finire.