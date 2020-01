Marcolin: “Napoli, futuro Gattuso già tra due partite”. Circola una voce sul mister

Il futuro di Gennaro Gattuso al Napoli è in bilico. Il cambio di allenatore, infatti, non sembra essere stato ben recepito da parte della squadra la quale ha proseguito sulla stessa scia di risultati di Carlo Ancelotti, se non peggio. Nelle ultime quattro giornate in casa, infatti, il Napoli ha rimediato solo sconfitte.

Ai microfoni di Radio Marte, Dario Marcolin ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato proprio del futuro dell’attuale allenatore del Napoli. Ecco i principali aspetti evidenziati durante l’intervista: “Aurelio De Laurentiis aspetterà le prossime due gare per prendere una decisione circa il futuro di Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli. Ciò che capitava con Ancelotti, infatti, sta accadendo anche con il nuovo allenatore“.

“La squadra segna poco e prende praticamente le stesse reti. L’impatto non è stato positivo e la squadra non sembra avere una grandissima condizione dal punto di vista fisico“.

Quindi, dalle parole di Marcolin, si può ben apprendere che il futuro di Gattuso sarà legato alle partite contro la Lazio di Inzaghi e la Juventus di Maurizio Sarri.

In caso di ulteriori risultati negati, innanzitutto il mister non sarà confermato per la prossima stagione. Bisogna poi capire cosa succederà per la stagione attuale. Carlo Ancelotti, infatti, non può più essere richiamato e difficilmente il presidente metterà sotto contratto un altro allenatore. In casa Napoli, quindi, la situazione è davvero preoccupante.