Marcos Alonso potrebbe lasciare il Chelsea, Juventus in attesa

Marcos Alonso sembra volenteroso di tornare in Spagna. Al Chelsea è una seconda scelta, anche per via del suo contratto

Nonostante le dichiarazioni d’amore degli scorsi mesi, le strade di Marcos Alonso e del Chelsea potrebbero separarsi la prossima estate. Il futuro del terzino non sembra più essere sicuro a Stamford Bridge e il calciatore – dovesse abbandonare Londra – potrebbe decidere di tornare in Spagna.

Su di lui però sembra esserci la Juventus, che gradisce il giocatore. L’età non propriamente giovane e la voglia di svecchiare la rosa, però, potrebbero chiudere con una fumata nera per i bianconeri. Difatti, la Juventus sarebbe intenzionata a prendere qualcuno di più giovane.

Le alternative per la fascia

Se Marcos Alonso potrebbe non rientrare nei piani di Madama per ringiovanire la rosa, la lista di papabili per farlo è pressoché lunga. Emerson Palmieri è il primo nome, con l’italo-brasiliano che farà ritorno a Londra a fine stagione dal prestito in Francia. Sarà solo di passaggio, però, visto che la Juventus lo vuole. Anche la Lazio sul calciatore, prezzo? 14 milioni.

Renan Lodi sembra poter essere la prima scelta, ma sarà difficile strapparlo all’Atletico Madrid che sembra intenzionato a chiedere oltre 30 milioni. Stesso prezzo fatto dal Benfica per Grimaldo, ma su cui si potrebbe lavorare. Anche se sullo spagnolo ci sarebbe il Barcellona, avversario ostico da battere sul mercato. Nomi ben più facili sono quelli di Raoul Bellanova e Wijndal. Il Cagliari quasi sicuramente riscatterà l’italiano dal Bordeaux e chiede 11/12 milioni. Stesse cifre con cui si potrebbe acquistare l’olandese dell’AZ, che appare come una pista più che fattibile.