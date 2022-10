Marcos Asensio preferirebbe la Juventus al Milan

Marcos Asensio, in uscita dal Real Madrid, sembra indirizzato ad un arrivo a Torino se dovesse arrivare in Italia. Il calciatore è cercato fortemente dalla Juventus

Trattativa difficile quella per il rinnovo di Marcos Asensio con il Real Madrid, se non impossibile. Il calciatore sembra in procinto di lasciare la capitale spagnola, con la volontà di provare una nuova esperienza.

Il calciatore negli scorsi mesi ne ha viste di cotte e di crude sul mercato, con voci su voci che lo hanno visto anche collegato ad un possibile trasferimento al Barcellona. Per ora il suo futuro è un’incognita, intanto dalla Spagna arriva la possibile preferenza.

Preferisce la Juventus

Il calciatore, dovesse venire in Italia, preferirebbe un trasferimento in bianconero. La notizia arriva dalla Spagna e ci sarebbe anche un no al Barcellona. Stando a questa voce il talento spagnolo preferirebbe la Juventus al Milan, con una netta preferenza. Il giocatore continua a piacere anche in Premier League, specialmente perché il prezzo di cartellino lo rende un profilo ghiottissimo.

Il giocatore, infatti, andrebbe a costare zero alle società che potrebbero prelevarlo. A gennaio potrebbero esserci già mosse per lui, anche se le possibilità che si muova a stagione in corso sono attualmente basse. Il Real Madrid sarebbe intenzionato a continuare ad offrirgli il rinnovo, con la speranza che scelga di restare con i blancos. Probabilità, al momento, abbastanza lontana ma non da scartare. Il giocatore continua a valutare le varie possibilità, ma una cosa è sicura: l’Italia lo intriga e non poco.