La nuova stagione della serie del momento, Mare Fuori 4, è in fase di produzione. Ci sarebbero tante novità secondo quanto emerso negli ultimi giorni

Dopo il grandissimo successo delle prime stagioni di Mare Fuori, il pubblico italiano sta aspettando il quarto capitolo della serie. I telespettatori si aspettano nuove emozioni e avventure dei protagonisti più amati del momento da quella che sarà la quarta stagione. Secondo quanto è emerso negli ultimi giorni, ci sarà tanto di cui parlare. Infatti, sul set sono tornati i vecchi volti della serie e ci sarebbero addirittura alcune nuove facce all’interno del cast. Tra di esse anche il giovane attore Giuseppe Pirozzi, che sembrerebbe essere pronto a diventare la nuova stella della serie.

Tante le novità che ci saranno in questa nuova stagione e, secondo le anticipazioni pubblicate nella rubrica Chicche di gossip del settimanale Chi, ci potrebbero essere cambiamenti nelle sorti dei personaggi. In primis per Ciro Ricci, interpretato da Giacomo Giorgi, ovvero Ciro Ricci, che è stato scelto per recitare insieme a Luca Argentero in Doc.

Novità allettanti

La presenza di Giuseppe Pirozzi, che interpreterà Micciarella, potrebbe diventare una vera e propria sorpresa per il grande pubblico specialmente per via del talento recitativo del ragazzo. Ci si aspetta che possa addirittura scalare le gerarchie nel cuore dei fan, tanto che cresce la curiosità.

Per ora, però, ncora non si sa con certezza quando uscirà la nuova stagione. Si prevede, però, che andrà in onda all’inizio del 2024. Un’attesa che sembra interminabile, ma che potrebbe essere giustificata da qualcosa che potrebbe soprendere davvero tutti.