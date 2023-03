Mare Fuori, Francesco Panarella è gay? “Non ho mai risposto per un motivo…”

Nella terza stagione di Mare Fuori sono stati introdotti nuovi personaggi, tra cui Cucciolo, interpretato da Francesco Panarella. Il giovane attore ha suscitato la curiosità dei fan della serietv, in particolar modo in molti si chiedano quale sia il suo orientamento sessuale. A rispondere a questa domanda è stato proprio il ragazzo attraverso una recente intervista.

“Non ho mai risposto per un motivo…” – Tra i nuovi personaggi che sono entrati a far parte della serie, c’è anche Cucciolo. Un ragazzo con un passato difficile e traumatico, che in penitenziario ha conosciuto Milos, di cui si innamora. Una storia d’amore, quella tra i due ragazzi, che ha appassionato i telespettatori.

Come accaduto ad altri attori che hanno interpretato personaggi omosessuale, anche a Panarella è stata rivolta la stessa domanda. In molti, infatti, hanno iniziato a chiedersi che proprio come Cucciolo, se anche Francesco sia gay.

Intervistato a TheWorm, Francesco ha parlato proprio di questo argomento. Panarella, infatti, ha rivelato che su tutti i social si è trovato tantissimi fan che gli hanno posto la stessa domanda. Da quanto riportato da Biccy.it, l’attore ha colto l’occasione per replicare una volta per tutte:

“Dopo avermi visto interpretare Cucciolo, mi è stato chiesto varie volte quale fosse il mio orientamento sessuale. Non ho mai risposto ma non perché non abbia le idee chiare. Il motivo è un altro: appartengo a una generazione che sta facendo i salti mortali per far sì che non ci siano più paletti o convenzioni sociali per cui deve necessariamente piacere A o B. Ci stiamo tutti quanti sforzando e stiamo facendo veramente il massimo per far sì che si sia tutti uguali. Non è rilevante quindi cosa mi piace e cosa no. La storia d’amore tra Cucciolo e Milos non è una storia d’amore omosessuale: è una storia d’amore, punto e basta”.