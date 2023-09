Mare Fuori – Il Musical, Mattia Zenzola conferma la sua partecipazione: “Un altro sogno che diventa realtà”

Il 14 dicembre, al Teatro Augusteo di Napoli, debutterà il Musical di Mare Fuori, diretto da Alessandro Siani. Come si può facilmente intuire, lo spettacolo si ispira alla serie targata RAI che ha avuto un successo mondiale e racconta le vicende dell’IPM partenopeo. Tra i ragazzi del cast anche alcuni ex allievi di Amici di Maria De Filippi, uno di questi Mattia Zenzola.

Gli attori confermati

Alcuni attori della serie originale hanno accettato di far parte del cast come Maria Esposito, Antonio Orefice, Antonio D’Aquino ed Enrico Tjani. Invece, dal talent di Amici prenderanno parte allo spettacolo Giulia Molino, Marcello Sacchetta e, nelle ultime ore, si è aggiunto ufficialmente Mattia Zenzola.

Diversi giorni fa, la voce circa la sua presenza si è fatta più insistente. Successivamente, alcune indiscrezioni hanno confermato la sua presenza ma non quella della sua partner di ballo, Benedetta Vari.

Arriva la conferma di Mattia

Proprio ieri pomeriggio, il vincitore dell’ultima edizione di Amici ha confermato su Instagram la sua presenza nel cast. “Un altro sogno che diventa realtà, non vedo l’ora di incontrarvi nei principali teatri Italiani insieme a Mare Fuori – Il Musical. Ci vediamo al teatro Augusteo a Napoli il 14 Dicembre per il debutto. NON SI MOLLA MAI” ha scritto sul social.

A questo punto, non ci resta che attendere se anche la sua partner di ballo parteciperà allo spettacolo debuttando con lui in teatro. Nel frattempo, con il suo ultimo post il giovane ballerino di latino americano ha mandato i suoi fan in delirio.