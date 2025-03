Mare Fuori, le parole di Maria Esposito: “Non esiste scena più facile o difficile”

La nuova stagione di Mare Fuori ha fatto il suo ingresso su RaiPlay e, nonostante il ricambio di volti e il cambio di regia, ha saputo catturare l’attenzione del pubblico. I primi episodi hanno conquistato gli spettatori, lasciandoli con il fiato sospeso e accendendo la curiosità su ciò che accadrà nelle prossime puntate.

Davanti all’entusiasmo dimostrato dai fan per i primi 6 episodi della nuova stagione, Maria Esposito, attrice di Rosa Ricci, ha deciso di rispondere alla curiosità dei follower. Attraverso i social, infatti, la ragazza si è lasciata andare ad alcune riflessioni sul suo percorso nella serie.

“Niente è facile sul set” – Quando le è stato chiesto quale fosse stata la scena più difficile da girare, Maria ha ammesso: “Non esiste scena più facile o difficile, niente è facile sul set”. Un’affermazione che racconta tutto l’impegno e la dedizione richiesti per dare vita a un personaggio così intenso.

Maria ha anche parlato del legame instaurato con i nuovi colleghi, come Alfonso Capuozzo, e dell’affetto speciale che la unisce a Carmine Recano, volto del comandante. Ma c’è un dettaglio che ha particolarmente colpito i fan: le lacrime versate da Rosa Ricci in molte scene non sono semplicemente finzione. “Quando piange Rosa, piango io”, ha confessato l’attrice, sottolineando quanto sia profondo il legame con il suo personaggio.

Il percorso in Mare Fuori ha rappresentato per Maria Esposito una svolta nella sua carriera, il trampolino che aspettava per crescere artisticamente. E proprio in questi giorni ha rivelato di aver preso una decisione importante: trasferirsi a Roma, una scelta che segna un nuovo capitolo della sua vita. “Questa città è sempre stata il cuore pulsante del mio sogno di attrice”, ha dichiarato. “Venire qui per lavorare è una sfida, ma anche una straordinaria opportunità”.