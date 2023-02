Mare Fuori: tradimenti e flirt sul set, a rischio le relazioni dei giovani attori

Siamo tutti sotto l’effetto Mare Fuori, la serie tv della Rai che è diventata un fenomeno a livello nazionale. La terza stagione della serie è esplosa su RaiPlay e attualmente in onda in prima serata su Rai2.

La serie non solo ha spopolato tra i giovani ma ha riscosso un certo successo anche tra il pubblico più adulto: sono tutti curiosi di conoscere le storie dei ragazzi e delle ragazze all’interno del carcere minorile napoletano.

In seguito al grande successo della serie tv tutti i giovani attori protagonisti si sono stati letteralmente travolti dalla popolarità. Ciò significa avere la propria vita sotto i riflettori costantemente e diventare protagonisti dei gossip. L’esposizione mediatica è sicuramente molto alta ed è difficile nascondere qualcosa. Pare infatti che Giulia Salemi abbia già espresso la propria opinione a riguardo, facendo delle critiche nei confronti dei giovani attori del cast.

Non è la sola, infatti, il caso del momento riguarda delle voce messe in rete nelle ultime ore dalla nota influencer Deianira Marzano. Secondo tali voci un attore di cui non è stato fatto il nome sarebbe stato lasciato dalla sua fidanzata dopo aver scoperto di essere stata tradita con una collega del set. Inoltre pare che anche la collega in questione sia fidanzata, si parla dunque di doppio tradimento: classico intreccio da set cinematografico.

Le notizie sembrano non essere finite perché nelle ultime ore pare sia emerso un nuovo gossip che vede protagonista la coppia Massimiliano Caiazzo e Elena D’Amario (ballerina di Amici), pare che la loro relazione sia giunta al capolinea.