Marek Hamsik: “Zielinski un grandissimo calciatore, talento puro. L’Inter fa un grande affare”

Ai microfoni di SKY Sport, l’ex calciatore del Napoli, Marek Hamsik, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato di vari temi. Tra questi si è parlato anche di Zielinski, un calciatore destinato a lasciare Napoli al termine della stagione e che lo slovacco considera un fuoriclasse: “Lobotka è stato un pezzo importante del Napoli da subito, per me Zielinski è un grandissimo calciatore, un talento puro. Fa un grande affare l’Inter”.

Il Napoli ha quindi nelle mani un grande calciatore. Con De Laurentiis, però, l’accordo non è stato trovato e per questo Zielinski si trasferirà a Milano a partire dalla prossima stagione sportiva.

“Tante squadre mi hanno cercato, ma il Milan di Allegri è quello che mi ha provato a portare via in maniera più concreta, il mediatore era Raiola che venne anche a Napoli. In quel momento non erano passati tanti anni col Napoli, ma poi sono rimasto. Reja mi ha dato fiducia, è stato il salto di qualità. Benitez un grande, l’ho avuto anche in Cina, forse non mi sono espresso al massimo dei miei livelli con lui”.

“Con Sarri l’esplosione totale, ho fatto il miglior calcio della mia vita con lui. Ancelotti è incredibile, fuori dalla portata, un grandissimo mister. Quest’anno sono accadute varie cose, il cambio di allenatore forse non programmato, ma la squadra è rimasta quasi la stessa, quindi dispiace vedere il Napoli in questa situazione”.

CALZONA NUOVO ALLENATORE DEL NAPOLI, IL PARERE DELL’EX CENTROCAMPISTA MAREK HAMSIK

“C’è sempre qualità per risalire, speriamo che il Napoli faccia ciò che ha fatto per gli ultimi anni combattendo per le posizioni alte di classifica. Calzona è un allenatore di grande professionalità, in Nazionale lo amano per il modo di lavoro suo e del suo staff. Penso che può far crescere anche il Napoli”.