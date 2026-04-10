Maresca in lizza per la panchina del Napoli

Il nome di Enzo Maresca inizia a farsi spazio con sempre più forza nei pensieri del Napoli, soprattutto in vista di un possibile cambio in panchina. Non c’è ancora nulla di deciso, ma i segnali, anche se timidi, iniziano ad arrivare

Timidi approcci

Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, il profilo di Maresca piace molto per le sue idee moderne e per la capacità di dare un’identità chiara alle squadre. Il suo è un calcio propositivo, fatto di costruzione e coraggio, ma anche di attenzione alla crescita dei giovani, un aspetto che il Napoli considera fondamentale per il futuro.

Maresca rappresenta una figura diversa, capace di unire ambizione e visione. Non è solo un allenatore emergente, ma un tecnico che ha già avuto esperienze importanti e che continua a crescere, stagione dopo stagione. Il suo modo di lavorare, basato su organizzazione e qualità del gioco, lo rende un candidato credibile per una piazza esigente come Napoli.

Però…

C’è però un elemento che rende la situazione ancora più interessante. Il sogno di Maresca resta la Manchester City, club al quale è molto legato e che rappresenta la sua prima scelta in caso di opportunità futura. Tuttavia, proprio il Napoli avrebbe fatto arrivare segnali concreti, trovando una porta che, a differenza di altre occasioni in Italia, non è completamente chiusa.