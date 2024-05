Marfella, stagione deludente: nessuna presenza, ma possibile promozione

Davide Marfella è reduce da una stagione deludente, considerando che con la sua nuova squadra non ha debuttato in Lega Pro. Solo una presenza con la Casertana

Una stagione ancora da terminare, ma comunque poche o quasi nessuna possibilità per Davide Marfella quest’anno. Il classe ’99 nativo di Pozzuoli, infatti, dopo lo scudetto vinto con il Napoli nella scorsa stagione si è trasferito a parametro zero alla Casertana dove sperava di accumulare minutaggio.

Il portiere, però, non sembra esser stato contento della propria scelta a livello tecnico perché non ha giocato minimamente. Zero minuti in campionato, dove gli è stato quasi sempre preferito Venturi. Tolta la Coppa Italia di Serie C, dove ha giocato una singola partita contro il Latina. Ha figurato bene, un’ottima prestazione per lui, pur avendo subito una sconfitta che è costata l’eliminazione al giovane portiere.

Cuore Napoli

L’anno scorso lo scudetto con il Napoli, sua squadra del cuore. Tante emozioni per lui, dentro e fuori il campo: “Questa è una domanda che mi fanno sempre i miei amici. Quello che vedete tutti nelle partite ufficiali, noi lo vediamo ogni giorno in allenamento. Sono due campioni assoluti (Osimhen e Kvara) che stanno dando una forza superiore ad un gruppo che aveva già un grande valore. Io sto vivendo un sogno. Quando ero piccolo ed iniziavo a giocare con i miei cugini, tutti in famiglia mi chiedevano: tu vorresti essere un portiere in Serie A oppure vincere uno scudetto col Napoli? Io rispondevo sempre: anche se dovessi stare in panchina vorrei vincere lo scudetto con il Napoli. Sono grato e felice per questa fantastica avventura”.