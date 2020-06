Margarita Del Val, secondo la virologa il coronavirus circola più di prima

Le opinioni degli esperti riguardo le infezioni da COVID-19 sono numerose. Tra chi è positivo e chi negativo, Margarita Del Val rientra nella seconda categoria.

MAGGIORE CIRCOLAZIONE DEL VIRUS – La virologa spagnola, durante un’intervista al quotidiano locale “El Pais”, dichiara che: «Il virus circola di più adesso, più che prima dello scoppio dell’emergenza. È difficile stimare esattamente la quantità, ma in giro ce ne è di più. Ci sono più focolai di prima». Una situazione particolarmente inquietante, che potrebbe facilmente sfociare in un drastico ritorno dell’incubo appena passato.

LA SECONDA ONDATA DIPENDERÀ DA NOI – Inoltre Margarita Del Val afferma che una seconda ondata è possibile, dipenderà dal nostro comportamento. «In Iran al momento c’è una seconda ondata, quasi come la prima, che era già forte. Quando il virus ha lasciato la Cina uno dei primi paesi colpiti è stato proprio l’Iran. Poi è arrivato in Italia e in Spagna e ci siamo già dimenticati del resto del mondo. Singapore ha già attraversato tre piccole ondate».

«A Bilbao – continua la virologa – dove ci sono anche gravi focolai collegati agli ospedali, si sarebbe potuto decidere di chiudere, ma ciò non è stato fatto perché la strategia adottata è stata diversa rispetto a Pechino. Ma il rischio esiste chiaramente. Sta a noi evitare che i nuovi focolai provochino una seconda ondata. Questo può accadere in qualsiasi momento».

INFLUENZA A E CORONAVIRUS – La virologa conclude facendo un paragone interessante con una malattia simile al COVID, l’influenza A. «A luglio, c’era una grande popolazione che non era immune o con una minima immunità, in particolare le persone di età inferiore ai 50 anni. C’erano così tante persone sensibili che l’ondata iniziò in un momento un po ‘più sfavorevole, l’estate, quando si trovarono molte persone infette. Ora in Spagna abbiamo persone molto più sensibili di quanto non lo fossero allora. Con quell’influenza, gli over 50 avevano un’immunità cellulare. Ora abbiamo il 95% della popolazione spagnola sensibile, che è di più».