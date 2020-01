Margot Robbie rivela se il Joker di Jared Leto sarà in “Birds of Prey”

Margot Robbie è tra le protagoniste di uno dei film più discussi dell’awards season statunitense: Bombshell.

La pellicola, diretta da Jay Roach, è liberamente basata sullo scandalo di molestie sessuali che ha coinvolto l’ex amministratore delegato di Fox News, Roger Ailes.

Nel film accanto a Margot Robbie vi sono le acclamate attrici Charlize Theron e Nicole Kidman che interpretano rispettivamente Megyn Kelly e Gretchen Carlson.

A differenza delle sue colleghe la Robbie interpreta un personaggio fittizio, Kayla Pospisil.

L’attrice ha ricevuto una candidatura ai Golden Globes come miglior attrice non protagonista.

Variety ha incontrato l’attrice per discutere della preparazione al ruolo in Bombshell.

Inoltre la Robbie ha svelato qualche dettaglio sull’atteso film tratto dall’universo DC Comics, Birds of Prey. Nella pellicola la rivedremo nei panni Harley Quinn.

Margot Robbie ha dichiarato che Jared Leto non comparirà nel ruolo di Joker:

“L’incarnazione di Joker di Jared Leto non sarà presente, nemmeno come cameo. Penso che Joaquin Phoenix abbia fatto un lavoro fenomenale nella pellicola di Todd Phillips ma il nostro film è completamente diverso, è esagerato.”

Infine ha svelato come si sia preparata al suo ruolo in Bombshell: “Credo che la ricerca più utile l’abbia fatta su Twitter. Ho creato un profilo falso in modo da poter seguire giovani donne conservatrici e vedere quale fosse il loro punto di vista sui più variegati argomenti. Ho osservato come pensano, come interagiscono e come si esprimono, è stato molto utile.”