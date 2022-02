Maria Chiara Giannetta, chi è la co-conduttrice della quarta serata del Festival di Sanremo?

La 72° edizione del Festival di Sanremo è stato un vero e proprio successo. La terza conduzione di fila di Amadeus, ha visto il trionfo dei giovani cantanti Blanco e Mahmoud con la canzone “Brividi”, Elisa al 2° posto con il brano “O fors e sei tu”, e la vera sorpesa di quest’anno, Gianni Morandi classificatosi 3° con “Apri tutte le porte”. Il festival ha avuto un 58% di share, ed è risultata l’edizione più seguita dal 1997.

La rassegna musicale ha visto al fianco di Amadeus, 5 co-conduttrici diverse: Ornella Muti nella prima serata, Lorena Cesarini nella seconda serata, Drusilla Foer nella terza serata, Maria Chiara Giannetta nella quarta serata e Sabrina Ferilli nella serata finale. Tanta curiosità c’è stata nel vedere la Giannetta in azione al Festival, dopo il suo ruolo nella serie di Don Matteo nei panni di Anna Olivieri, capitano dei Carabinieri di Spoleto dall’11ª stagione.

Lei è nata a Foggia nel 1993 ed è nota nel mondo della televisione italiana anche per un altro ruolo importante nella serie Blanca di Blanca Ferrando. La passione della recitazione è un sogno che coltiva fin da piccola dove a 11 anni inizia a fare i primi spettacoli teatrali a livello amatoriale e a 14 inizia a seguire dei laboratori teatrali. Studia recitazione in giovane età al Teatro dei Limoni di Foggia e all’età di 19 anni entra al Centro sperimentale di cinematografia di Roma.

La sua figura è anche presente in alcuni film oltre alla serie tv, ad esempio Bentornato presidente, al fianco di Claudio Bisio, e preso parte ad altri progetti per il piccolo schermo, come Buongiorno, mamma! con Raoul Bova. Come riferisce Fanpage.it, sulla sua vita personale e privata si sa molto poco, data la sua riservatezza: “Non si sa infatti se al momento sia single o fidanzata, sebbene si sia vociferato di un suo flirt con Maurizio Lastrico.”

La giovane pugliese ha riscontrato un grande successo durante la sua presenza nella quarta serata: “Fresca, spontanea, con la giusta dose di emozione ha valorizzato l’esperienza sanremese con la sua storia e quella dei suoi “guardiani”, le persone non vedenti che ha voluto con lei sul palco per dimostrare che è bello andare oltre ciò che si vede.”- scrive Fanpage.it.