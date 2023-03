Maria De Filippi a Uomini e Donne:”Basta, sei proprio stupida”

Ormai da anni una delle protagoniste indiscusse di Uomini e Donne, programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5, è Gemma Galgani. In questo periodo non si fa altro che parlare della conoscenza tra lei e il cavaliere Silvio. Questa frequentazione sta facendo tanto parlare il pubblico per la sua ilarità e anche per il linguaggio del cavaliere, definito crudo dalla donna stessa.

Gemma racconta che durante l’ultimo incontro avvenuto tra i due in una spa,Silvio le avrebbe fatto una proposta indecente. Pare, infatti, che le avrebbe domandato il permesso di “poterle leccare le gambe”, una richiesta che non è tanto piaciuta a Gemma.

Infatti, la Galgani ha dichiarato in studio:”È un bel signore molto sportivo. Cosa manca? Il contorno romantico e sentimentale, che non c’è. È tutto proiettato sulla parte fisica, che mi ha un po’ bloccata”.

Maria De Filippi è intervenuta commentando che Gemma è un pò suscettibile di fronte a un certo tipo di linguaggio e che questo modo di parlare non le piace molto. Ma Tina Cipollari, come suo solito, si è intromessa commentando:”“Eh, di forte impatto cosa potrebbe dire? Dammi una carezza? Avrà usato un linguaggio molto crudo…”.

La conduttrice le ha dato una risposta secca, senza trattenere le risate:”“Tina, basta! Per favore, sei proprio stupida”.