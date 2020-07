Maria De Filippi, Amici rischia di chiudere? Le parole della conduttrice sul marito: “Io vorrei tanto essere come lui”

È oramai innegabile il successo che Maria De Filippi abbia conquistato negli anni, divenendo una delle presentatrici italiane più amate. In una recente intervista, la conduttrice ha parlato di uno dei suoi programmi più seguiti di sempre, lasciandosi andare ad una rivelazione inaspettata.

AMICI RISCHIA DI CHIUDERE? – In un’intervista al settimanale Oggi, la De Filippi ha parlato di Amici, talent che da anni dà la possibilità a tanti talenti di venire alla luce. Il tanto amato programma, però, rischia di chiudere. Da quanto rivelato da Maria, Amici ha subito un forte calo di ascolti. Neanche Amici Speciali, l’ultima edizione andata in onda con scopo benefico, è riuscita ad ottenere successo per quanto riguarda gli ascolti.

Sebbene Maria non abbia ottenuto i risultati sperati, ha voluto rassicurare i fan del talent, dichiarando di non voler chiudere il programma. Riguardo questo argomento, ha rivelato anche un retroscena avvenuto con Pier Silvio Berlusconi:

“Amici? Pier Silvio Berlusconi mi ha lasciato libera di decidere, ma sapevo che se non avessi fatto Amici sarebbe stato un casino per la pubblicità, e io l’ho fatto” .

Sembra proprio che la conduttrice sia pronta ad una nuova edizione, annunciando che i casting sono già iniziati. Visti gli scarsi risultati avuti con l’edizione di Amici Speciali, la presentatrice non pensa di rifare una seconda edizione.

“Io vorrei essere come lui” – Maria De Filippi non ha parlato solo della sua vita lavorativa, ma ha voluto lasciarsi andare ad una toccante e dolce dichiarazione verso il marito, Maurizio Costanzo.

“Maurizio è centrale in tutto, è quercia, c’è. Io vorrei tanto essere come lui. Lui non strappa, non si arrabbia, mentre a me parte l’embolo” , ha così rivelato la conduttrice. La donna si è sempre mostrata totalmente innamorata del marito, senza mai nascondere l’ammirazione e la gratitudine che prova nei suoi confronti.