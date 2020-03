Maria De Filippi apre un canale tutto suo e lascia la Mediaset? Ecco l’indiscrezione

In questi giorni di emergenza per il Coronavirus, la Mediaset ha stravolto completamente tutto il palinsesto a causa delle chiusure di alcuni programmi. In un comunicato, l’emittente televisiva ha informato i cittadini che continueranno ad andare in onda solo Pomeriggio 5, il Grande Fratello Vip (con la finale anticipata), Striscia La Notizia e Amici di Maria De Filippi. Tutte le altre trasmissioni saranno sospese, anche perché in molti sono risultati positivi, ad esempio Piero Chiambretti.

PAOLO BONOLIS CONTESTA LA DECISIONE DI MEDIASET – Paolo Bonolis, attualmente impegnato con Avanti un altro!, ha contestato la decisione di Mediaset poiché il suo programma, già largamente registrato, avrebbe potuto allietare le serate degli italiani in casa. Tuttavia, il comunicato parla chiaro: anche la visione di Avanti Un Altro! è stata sospesa.

MARIA DE FILIPPI SI UNISCE A PAOLO BONOLIS E APRE UN CANALE TUTTO SUO? Assieme al programma di Bonolis, anche le registrazioni di Uomini e Donne si sono fermate. Il dating show di Maria De Filippi ha dovuto anticipare la chiusura, anche se inizialmente era prevista per il 23 marzo. Davide Maggio sul suo blog ha ipotizzato che la De Filippi fosse intervenuta per solidarietà a Paolo Bonolis.

Questa scelta ha fatto ipotizzare a molti una possibile apertura di un canale tutto suo e quindi di un abbandono a Mediaset. Questa ipotesi, però, non ha nessun fondamento dal momento che la De Filippi è la punta di diamante dell’emittente televisiva. Come mai Maria ha deciso di applicare questa misura drastica? Sappiamo che la conduttrice è sempre stata dalla parte dei “giusti”, tuttavia, ultimamente è stata molto criticata per l’atteggiamento dell’ultima diretta del serale di Amici. Mossa strategica?

UOMINI E DONNE SU WITTY TV – Probabilmente le puntate (già registrate) di Uomini e Donne andranno in onda su Witty Tv, il portale online dedicato proprio a tutti i programmi di Maria De Filippi. La scelta di Carlo Pietropoli, avvenuta a porte chiuse, sarà disponibile online, ma non è ancora sicuro.