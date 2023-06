Maria De Filippi, dopo i funerali di Berlusconi: vola in Sardegna

Subito dopo i funerali di Silvio Berlusconi, Maria De Filippi è volata in Sardegna. In vista del ritorno di Temptation Island, previsto per il 26 giugno, la conduttrice ha deciso di visionare i lavori.

VOLA IN SARDEGNA – A breve tornerà in onda uno dei docu-reality più amati del pubblico di Mediaset, ossia Temptation Island. In questi ultimi giorni, infatti, i telespettatori hanno conosciuto due delle coppie che metteranno alla prova le loro relazioni e i loro sentimenti.

Dopo il funerale di Berlusconi, dove la De Filippi è sempre stata al fianco di Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin, la conduttrice è volata in Sardegna. A dimostrarlo sono stati gli scatti che ritraggono la donna in spiaggia, insieme a anche Saki, l’inseparabile bull terrier Staffordshire di Alessio Sakara e Raffaella Mennoia.

Tornando a lavoro, la De Filippi ha voluto così seguire la richiesta fatta da Pier Silvio Berlusconi dopo i funerali del padre. L’uomo, rivolgendosi a tutti coloro che lavorano a Mediaset, ha così dichiarato:

“Da domani, però, noi facciamo un click e torniamo a essere un’azienda viva, piena di energia e forza, come è stata tutta la sua vita”