Nell’ultima puntata di Amici è stato eliminato Cricca, con Maria De Filippi che ha voluto consolarlo con un bacio che ha fatto discutere tantissimo sui social

Alla fine, a salutare Amici è Cricca. Nella puntata serale andata in onda il 29 aprile su canale 5, infatti, a lasciare il programma di Maria De Filippi è stato lui. Per chi segue il programma in maniera assidua e lo fa anche via social, sa di per certo che si dicesse che il ragazzo fosse “raccomandato”. Voci, nulla di cui poter avere la conferma, con l’eliminazione che pesa ora come un macigno.

A fare da peso è la reazione della De Filippi alla situazione, con la conduttrice che ha baciato in diretta il ragazzo. Un bacio sul collo, ritenuto “hot” dai tanti e che ha fatto discutere sui social. La De Filippi ha consolato solo uno dei due concorrenti a rischio, proprio Cricca che non è riuscito a contenere il pianto durante le lacrime.

La reazione del web

Secondo tanti utenti, la De Filippi avrebbe fatto passare un messaggio non giusto verso l’altra concorrente. C’è chi ha scritto: “È bruttissimo vedere Maddy abbracciarsi praticamente da sola e Maria abbracciata a cricca in un momento così.. vieni qui Maddy ti abbraccio io”. Ma su Twitter, i commenti negativi erano moltissimi. “La mancanza di professionalità di Maria che durante le carte abbraccia cricca solo perché sta per piangere fregandosene di Maddalena il primo che osa dire che non è raccomandato gli spacco la faccia sta cosa è vergognosa“. Di sicuro le polemiche non si placheranno.