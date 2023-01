Maria De Filippi, la camicia stellata non passata inosservata: ecco quanto costa

Durante l’ultima puntata di Amici, andata in onda domenica 8 gennaio, a non passare inosservato è stato un capo sfoggiato da Maria De Filippi. Per il ritorno in onda del noto talent, in pausa per le vacanze natalizie, la padrona di casa ha indossato una camicia stellata che ha fatto impazzire il pubblico. Quanto costa la camicetta della conduttrice?

QUANTO COSTA L’OUTFIT? – Molto spesso gli outfit della presentatrice sono finiti al centro delle chiacchiere per il loro stile semplice, ma ricercato. L’ultimo capo a saltare all’occhio del pubblico è stata una camicia con stampa di stelle colorate.

L’outfit ha subito fatto impazzire il pubblico, finendo per essere subito ricercato sul web per scoprire la marca e il prezzo. Dopo poco, infatti, si è subito scoperto il prezzo della camicia e il suo brand.

La camicia sfoggiata dalla De Filippi è di Yves Saint Laurent e si può acquistare a 890 euro. Un prezzo non alla portata di tutti, ma giustificato non solo dal brand, ma anche dal materiale in cui è realizzato il capo. È realizzato in 100% seta, abbinato dalla conduttrice con un semplice jeans a zampa e un paio di stivali neri.

Sul sito Yves Saint-Laurent, nella descrizione del capo si legge: colletto classico a punta, maniche lunghe, polsini con bottoni, chiusura frontale con bottoni, orlo arrotondato. Ciò che non si è notato in televisione è un particolare: sovrapposizione jacquard tonale delle stelle nere in materiale diverso dalla seta.