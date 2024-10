Maria De Filippi, la sua nuova passione

Cosa fa Maria De Filippi, la regina di Canale 5, nel suo tempo libero? Dopo la morte del marito Maurizio Costanzo, noto conduttore e giornalista, la sue giornate sono inevitabilmente cambiate.

LA VITA LONTANA DAI RIFLETTORI- Attorno alla sua figura, molto amata dal pubblico televisivo, c’è molta curiosità. Si sa ben poco della sua vita privata, ed è forse proprio questa nube di riservatezza a destare così tanto interesse nelle persone.

LA SUA PASSIONE- Data la sua attività lavorativa molto impegnativa e frenetica, visti i molteplici programmi che conduce o a cui partecipa; molti si aspetterebbero una vita, lontana dalle luci dei riflettori della Mediaset, fatta di completo riposo e relax. C’è, invece, da stupirsi. La donna, classe 1961, trascorre il suo tempo libero, coltivando una passione specifica: l’equitazione. Lei stessa, in passato, ha detto di amare i cavalli sin da bambina. Proprio in età adulta, ha deciso di appagare questo suo desiderio che attualmente le scandisce le giornate, portandola via dai pensieri monotoni della routine.

LA NUOVA ROUTINE- Maria, anziché godersi il profumo delle lenzuola sin all’ultimo minuto possibile, opta per un’altra possibilità. Sono, infatti, le luci calde dell’alba a svegliarla e a spingerla fuori dal letto. Mentre il mondo si gode gli ultimi attimi, prima di correre dietro alle giornate fatte di lavoro ed altri impegni; la conduttrice corre in sella al suo cavallo Overseas, immersa in un paesaggio dai colori verdi.

Si tratta di un’attività che la assorbe completamente. La presentatrice, seppur piena di impegni lavorativi, è riuscita, quindi, a ritagliarsi questo momento per se e per la sua persona. Forse sono proprio questi attimi di lontananza dalla routine, a permetterle di rendere così bene sul lavoro e a farla apparire agli occhi del pubblico una tra le migliori conduttrici, e perché no, forse proprio la migliore. Il suo caso sembra essere un chiaro esempio del detto “mens sana in corpore sano“.