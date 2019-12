Maria De Filippi sui ragazzi di Amici: “I social li condizionano in un modo imbarazzante”

Maria De Filippi, regina indiscussa di Canale 5, è una delle donne più seguite in Italia nonostante abbia più volte confessato di non avere nessun profilo social. La donna è estranea al mondo digitale, tuttavia, è un’attenta osservatrice e, stando a contatto con giovani ragazzi, ha avuto modo di poter “studiare” la situazione odierna.

MARIA E I SOCIAL – Più volte la conduttrice ha spiegato di non possedere profili sui social network, ma di averne solo una falso per controllare senza essere disturbata. L’identità di questo profilo, tra l’altro, la conosce solo Alfonso Signorini!

L’INTERVISTA A FANPAGE E IL RUOLO DEI SOCIAL NELLA VITA DEI RAGAZZI DI AMICI – Maria De Filippi è stata intervistata da Fanpage.it e ha avuto l’occasione di spiegare il suo punto di vista sui social network e il mondo digitale in generale. La donna si è soffermata, principalmente, sull’effetto di questi ultimi sulle vite dei ragazzi di Amici. “I social li guardo e li leggo, ormai da tempo. All’inizio ero un po’ colpita e spaventata, poi ho imparato a leggerli” ha esordito la conduttrice. “Quello che mi dispiace e parlo, ad esempio, dei ragazzi di Amici, che dai social sono condizionati in un modo imbarazzante. Io vedo che dopo la puntata del sabato, i ragazzi vanno a casa, leggono i social e il giorno dopo tornano disperati. Non guardano mai i complimenti, quelli è come se li accantonassero, il complimento non gli dà fiducia, non li rassicura” ha continuato Maria.

“La cattiveria, che sui social è proprio spregiudicata, ti va nel profondo perché ti tocca i tuoi lati deboli. E se dici a una ragazza di 20 anni che è un cesso, quell’insicurezza che a 20 anni hai, e che hanno tutti, ti sovrasta. E piangono e cambiano completamente, c’è gente che pensa addirittura di ritirarsi” ha dichiarato la donna.

MARIA PARLA DEL TALENTO AD AMICI – Superato il discorso social, Maria ha chiarito anche cosa significa avere talento e come coltivarlo: “Ci nasci, nella sostanza, poi la capacità di renderlo unico dipende da te, perché è molto facile arrivare a un successo ed è molto difficile mantenerlo. Se tu segui una moda, puoi diventare una bomba nel periodo della moda, ma poi è finita lì insomma. Cambia la moda cambi tu”.