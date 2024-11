Maria De Filippi, sull’eredità di Maurizio Costanzo: “Ho rinunciato per i suoi figli e mio figlio”

Nella giornata di ieri, Maria De Filippi ha deciso di rispondere alle ultime indiscrezioni su di lei. In particolare, l’amata conduttrice televisiva ha voluto smentire le ultime voci di corridoio sul suo conto, in merito all’eredità di Maurizio Costanzo.

“Ho rinunciato all’eredità per i suoi figli e mio figlio” – Nel corso dell’ultima puntata di Password, programma radiofonico di RTL 102.5, la De Filippi ha deciso di intervenire radiofonicamente. Tra i vari argomenti trattati, la conduttrice si è voluta soffermare sulle ultime indiscrezioni che sono circolate sul suo conto.

In particolar modo, Maria ha rivelato di aver querelato un uomo per le affermazioni fatte su come sarebbe stata gestita l’eredità di Costanzo:

“L’altro giorno mi sono imbattuta in un tizio, che aveva anche una certa età, perché secondo me aveva sui 65 anni, dicendo su di me delle st*ondate serie. E mi sono detta, “quasi le faccio vedere in tv così la gente capisce” ma poi ho cambiato idea, perché se lo faccio vedere gli faccio anche pubblicità. Poi ho pensato di querelarlo e l’ho fatto, vi dico la verità, perché penso che ci sia un limite. La cosa che a me ha fatto saltare i nervi non sono state tanto le balle che dice sulla quotidianità personali, quanto ad un certo punto ha parlato di Maurizio raccontando un’eredità pazzesca che io avrei rubato a mio figlio e ai figli di Maurizio”.

La presentatrice ha quindi così confessato: “Io ho rinunciato all’eredità di Maurizio in favore dei figli e quindi di vedere un cre*ino, def*cente, che sui social dice questo mi ha fatto ribollire il sangue. Su questo argomento ero una iena, volevo farlo vedere per mostrare le p*lle che questo tizio dice. I social sono belli perché consentono la libertà a tutti di esprimersi ma non deve mai sorpassare il rispetto delle persone”.