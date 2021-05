Maria Laura De Vitis confessa: “Mi piace la tv. Dalla D’Urso sono stata pagata”

La storia d’amore tra Maria Laura De Vitis e Paolo Brosio è ufficialmente terminata. A rendere noti i particolari della rottura proprio la ragazza, la quale aveva molti anni in meno rispetto al giornalista ed ex gieffino. Tuttavia, pare che stiano facendo molto discutere le ultime dichiarazioni della De Vitis.

LA STORIA TRA PAOLO E MARIA LAURA NAUFRAGATA – Come ha spiegato la giovane ragazza, da poco approdata in tv, la storia con Paolo Brosio è finita ufficialmente ma è rimasto comunque molto affetto. Sono tante le persone che li hanno accusati di aver architettato il tutto con il solo scopo di avere visibilità. Infatti, le ultime dichiarazioni di Maria Laura De Vitis a Fanpage stanno facendo molto discutere.

LE PAROLE DELLA RAGAZZA – “Quando è entrato nella Casa del GF Vip non mi aspettavo di essere tirata dentro tutto questo. Fare tv mi piace ma avrei preferito farla non come “fidanzata di”. Adesso punto a una mia carriera indipendente ma non ho mai voluto sfruttare Paolo. Semplicemente, non mi aspettavo quello che è accaduto. C’è stato del bello e del brutto. Il bello: sono andata in tv, adesso il mio volto è più conosciuto e ne sono uscita bene. Il brutto: avere dovuto fare i conti con gli hater. Con Paolo li abbiamo denunciati” ha spiegato Maria Laura.

LE DICHIARAZIONI SULLA D’URSO – Inoltre, la ragazza non si è fatta problemi a svelare di aver ricevuto un compenso per la sua partecipazione ai programmi di Barbara D’Urso. “A Live Non è la d’Urso ho detto che non mi interessava la popolarità? Forse intendevo che non mi interessava fare in tv in quel modo, parlando della mia vita privata. Che mi sarebbe piaciuto fare tv l’ho sempre detto. Non mi piace dover rendere conto di ciò che faccio a casa mia” ha detto.

“Se ho ricevuto compensi per le mie ospitate? Certo, chiunque va in televisione dalla D’Urso viene pagato. Andare in televisione è un lavoro“ ha concluso la giovane ragazza. Chissà, quindi, se la rivedremo presto in televisione.