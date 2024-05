Marialaura De Vitis, sulla sua storia con Jimmy Ghione: “È la prima persona che ho amato davvero”

Dopo la conferma ufficiale da parte di Novella2000, Marialaura De Vitis ha deciso di parlare per la prima volta della sua storia con Jimmy Ghione. Intervistata proprio dalla rivista di Roberto Alessi, l’ex naufraga ha rivelato come ha conosciuto lo storico inviato di Striscia la Notizia.

“È la prima persona che ho amato davvero” – Già ad inizio dell’anno scorso si è iniziato a vociferare di una love-story tra l’ex volto dell’Isola dei Famosi e Ghione. A confermare i rumor è stata Novella2000, la rivista a cui la De Vitis ha recentemente raccontato questa sua nuova relazione.

Dopo la fine della sua storia con Paolo Brosio, Marialaura ha ritrovato l’amore al fianco di Jimmy. Stando a quanto raccontato dalla ragazza, i due si sarebbero conosciuti durante un evento a Milano Marittima. Dopo questo evento hanno deciso di continuare a tenersi in contatto, per poi rivedersi dopo poco a Roma. La De Vitis si è trasferita nella Capitale, decidendo, però, di non convivere con il compagno.

Riguardo la sua storia con il noto volto di Striscia la Notizia, come riportato da IsaeChia, l’ex naufraga ha raccontato:

“Di cosa si è innamorato? Inizialmente immagino per l’aspetto fisico, ma anche perché insieme noi ridiamo tanto. Io ho portato il sorriso nella sua vita. Forse era da un po’ che non aveva questo tipo di complicità con una donna a lui legata. Lui è molto solare, ride e scherza con tutti, uomini e donne…Però avere al suo fianco una donna con la quale può anche condividere delle risate sincere, penso che non l’avesse mai provato”.

Inoltre, la ragazza ha aggiunto: “Ho trovato l’amore in lui perché ora mi amo: nel momento in cui ho iniziato ad amarmi sono stata capace di amare anche un’altra persona. Jimmy è forse la prima persona che ho amato davvero, perché prima non amavo in primis me stessa. Le emozioni che sto provando con lui sono nuove e diverse perché io mi sento più matura, mi accetto e quindi sento che posso dare tanto alla persona che ho di fianco. E’ stata una cosa totalmente nuova che mi auguravo accadesse al più presto. Diciamo che era il regalo che mi sono sempre voluta fare: innamorarmi, ed è accaduto. Quindi sono molto felice. Mi sto godendo questa storia d’amore a pieno”.