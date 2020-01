Mariangela Eboli, la futura moglie di Checco Zalone

Dopo l’iniziale successo al botteghino del suo nuovo film, Tolo tolo, l’attore e regista Checco Zalone continua a far parlare di sé con delle nozze in arrivo. Con chi? Con la misteriosa Mariangela Eboli.

VITA PRIVATA E CARRIERA – purtroppo non sono molte le informazioni e curiosità stuzzicanti sulla compagna del famoso comico pugliese. Sappiamo però che ha recitato anche lei, seppur in piccoli ruoli, in due pellicole di Zalone, Cado dalle nubi e Che bella giornata. È di religione evangelica e ha persino vissuto un periodo in America. Il resto di cui siamo a conoscenza deriva da quanto raccontato dal comico, ovvero il loro primo incontro. Lui si trovava in una pizzeria e lì ebbe modo di vederla, lei cantava nel locale e quando Zalone si avvicinò, presentandosi come una musicista matrimoniale alla ricerca di una partner professionale, fu il colpo di fulmine per entrambi.

LA VITA INSIEME – Malgrado i due vengano considerati come sposati ufficialmente, le nozze vere e proprie sono ancora da definire, ma la proposta è arrivata nel 2018. Insieme hanno avuto due figlie Gaia e Greta Zalone, nate rispettivamente nel 2013 e 2017. Il loro amore è nato invece nel 2005 e sembra ben lontano dallo spegnersi. Per vedere una foto di Mariangela Eboli clicca qui.