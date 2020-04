Mariano Catanzaro, torna a parlare di Sara Affi Fella e Nilufar: “Le false sono loro, non io”

Mariano Catanzaro, reduce da La Pupa e Il Secchione e viceversa, è tornato a parlare di due volti noti di Uomini e Donne. Il ragazzo, tramite un’intervista su Instagram, ha detto la sua su Sara Affi Fella e Nilufar Addati e degli scandali di cui sono state protagoniste quando lui era sul trono.

GLI SCANDALI DELLE DUE – Sara si è trovata al centro della bufera a causa del suo ex fidanzato storico Nicola Panico. Infatti, è stato proprio l’uomo a riferire alla redazione di UeD che la loro storia non era mai finita, neanche durante il trono di Affi Fella. La Addati, invece, era stata smascherata da un corteggiatore. Il ragazzo, infatti, aveva condiviso sui social le prove di un flirt avuto fra i due mentre Nilufar era ancora sul trono. Prima che questi scandali le colpissero, Mariano era stato accusato proprio dalle due di mancare di rispetto al programma. Queste accuse erano state mosse dopo una segnalazione che lo aveva visto in una festa in discoteca.

E ORA COSA PENSA DELLE DUE RAGAZZE? – Nonostante siano passati oramai due anni dagli spiacevoli eventi, Catanzaro è tornato a parlare delle due ex troniste. Su Instagram, il ragazzo ha dichiarato:

“Cosa penso di Sara e di Nilufar dopo quello che mi hanno detto? Penso che le false, le poco rispettose, le superficiali siano state loro e non io. Io almeno facevo sorridere e facevo le cose alla luce del sole che tutti sapevano e tutti vedevano…non come loro: Nilufar che se lo teneva nell’albergo, Sara invece se lo nascondeva nell’armadio. Quindi, quelle che non dovevano permettersi di dire ‘a’ erano proprio loro. Le false, le poco rispettose, le persone bugiarde sono state loro, non io!”.

IL SUO PERCORSO A UeD – Mariano ha poi parlato del suo percorso all’interno del programma. Il ragazzo è stato in studio per ben tre volte, due nelle vesti di corteggiatore e l’ultima sul trono. A chi gli ha chiesto con chi ha avuto più affinità tra Valentina Dallari, Desirée Popper e Valentina Pivati, Catanzaro ha risposto:

“La prima volta è sempre la volta buona quindi con Valentina Dallari. Con lei c’era molto coinvolgimento, era la mia prima volta, l’ho vissuta veramente al 100% senza risparmiarmi. Anzi, a volte ho anche esagerato”