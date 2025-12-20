sabato, Dicembre 20, 2025
HomeSportCalciomercatoNapoli, decisa la sorte di Marianucci: 4 squadre l’hanno chiesto in prestito
CalciomercatoSerie A

Napoli, decisa la sorte di Marianucci: 4 squadre l’hanno chiesto in prestito

Francesca Panico
Di Francesca Panico
0
Fonte: profilo Instagram ufficiale Luca Marianucci

È tempo di cambiamenti per il Napoli.

Nelle ultime ore, ci sono stati dei risvolti sulla sorte di Luca Marianucci.

Il difensore partenopeo in questa prima parte di stagione non ha trovato molto spazio nelle formazioni del mister Antonio Conte.

Stando a quanto riportato da Nicolò Shira, ormai, la sua cessione è agli sgoccioli. Tra le possibili squadre acquirenti, ci sono: il Genoa, il Torino, il Cagliari ed infine la Cremonese.

Tutti questi team si sarebbero esposti per prendere in prestito il giocatore Under 21 per sei mesi.  Tra le offerte, sembra che il Napoli abbia preferito quella della Cremonese, allenata da Davide Nicola. 

Articolo precedente
Nome nuovo per il centrocampo del Napoli: ecco di chi si tratta
Francesca Panico
Francesca Panico
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...

ULTIMISSIME

NOVITA'

ESCLUSIVE

FANTACALCIO

CHI SIAMO

DailyNews24.it è una testata giornalistica registrata al tribunale di Napoli Nord. Direttore Responsabile: Nicola Borretti

Contattaci: [email protected]

SEGUICI

© Copyright 2015-2024 - DailyNews24.it | Designed with by Livecode