Napoli, decisa la sorte di Marianucci: 4 squadre l’hanno chiesto in prestito

È tempo di cambiamenti per il Napoli.

Nelle ultime ore, ci sono stati dei risvolti sulla sorte di Luca Marianucci.

Il difensore partenopeo in questa prima parte di stagione non ha trovato molto spazio nelle formazioni del mister Antonio Conte.

Stando a quanto riportato da Nicolò Shira, ormai, la sua cessione è agli sgoccioli. Tra le possibili squadre acquirenti, ci sono: il Genoa, il Torino, il Cagliari ed infine la Cremonese.

Tutti questi team si sarebbero esposti per prendere in prestito il giocatore Under 21 per sei mesi. Tra le offerte, sembra che il Napoli abbia preferito quella della Cremonese, allenata da Davide Nicola.