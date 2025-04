Marianucci è del Napoli: è fatta

Secondo diverse fonti italiane, il Napoli avrebbe raggiunto un accordo per l’ingaggio del difensore dell’Empoli Luca Marianucci. Il Napoli si è già assicurato il primo ingaggio per il 2025-26

Secondo alcune fonti, infatti, i Partenopei avrebbero stretto la mano con l’Empoli per il difensore 20enne Marianucci. Il centrale livornese ha esordito in Serie A in questa stagione e ha collezionato 14 presenze in tutte le competizioni sotto la guida di Roberto D’Aversa.

Il giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà ha dato la notizia all’inizio della settimana, affermando che il Napoli ha raggiunto un accordo con l’Empoli per 9 milioni di euro. Sabato il Corriere dello Sport e la Gazzetta hanno confermato che i due club si sono stretti la mano per una cifra simile.

In dirittura d’arrivo

Marianucci dovrebbe firmare un contratto quinquennale allo Stadio Maradona e unirsi al club quando la finestra di trasferimento estiva si aprirà il 1° luglio 2025. Prodotto dell’accademia dell’Empoli, Marianucci ha fornito due assist in quattro partite di Coppa Italia e ha contribuito alla qualificazione dei toscani alle semifinali del torneo.

“Il Napoli avrebbe già preso il calciatore, con un contratto fino al 2030 secondo Nicolò Schira. Le firme sui contratti arriveranno a fine maggio, con il calciatore che si unirà agli azzurri per giugno. Sul profilo di Schira, su X, si legge: Escl. – #Napoli e #Empoli in queste ore hanno completato e chiuso l’accordo per il passaggio di Luca #Marianucci al Napoli per 9M + 1M di bonus. Le firme sui contratti avverranno nel mese di maggio col centrale che si legherà al club campano fino al 2030 e da inizio giugno sarà ufficialmente un calciatore del Napoli. #calciomercato”