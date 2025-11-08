Europei U21, brutta notizia per il difensore del Napoli Marianucci

Il selezionatore dell’Italia U21, Silvio Baldini, ha da poco pubblicato la lista dei convocati per le prossime partite.

Per Luca Marianucci, questo giro non è stato molto fortunato. Il nome del difensore del Napoli non è stato inserito tra quelli che giocheranno il 14 Novembre contro la Polonia ed il 18 contro il Montenegro. Nonostante il giovane abbia sempre fatto ottime prestazioni, il Mister questa volta da preferito non averlo nella rosa. Rispetto al solito, Baldini ha sorpreso tutti, chiamando Dominic Vessatori, attaccante dell’Atalanta e Gabriel Calvani, difensore del Frosinone.

Ecco la restante parte della lista. Come centrocampisti: Matteo Dagasso (Pescara),Luca Lipani (Sassuolo), Niccolò Pisilli (Roma), Giacomo Faticanti (Juventus), Tommaso Berti (Cesena), Cher Ndour (Fiorentina).

I portieri saranno: Edoardo Motta (Reggiana), Lorenzo Palmisani (Frosinone).Difensori: Davide Bartesaghi (Milan), Gabriele Calvani (Frosinone), Niccolò Fortini (Fiorentina), Gabriele Guarino (Empoli), Riyad Idrissi (Cagliari), Brando Moruzzi (Empoli), Marco Palestra (Cagliari), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Diego Mascardi (Spezia), Filippo Mane (Borussia Dortmund).

Infine, come attaccanti: Francesco Camarda (Lecce), Alphadjo Cisse (Catanzaro), Seydou Fini (Genoa), Luca Koleosho (Espanyol), Dominic Vavassori (Atalanta), Jeff Ekhator (Genoa), Luigi Cherubini (Sampdoria).