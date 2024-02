Marica Pellegrinelli, arriva la conferma ufficiale “Si, sono incinta ed è una bambina”

A distanza delle recenti notizie circolate negli ultimi giorni, Marica Pellegrinelli ha deciso di intervenire pubblicamente. La 35enne ha deciso di annunciare ufficialmente la sua nuova gravidanza, la prima con il compagno William Djoko.

“Si, sono incinta ed è una bambina” – Attraverso una diretta su Instagram con il settimanale Grazia, la donna ha deciso di parlare per la prima volta di questa nuova cicogna in arrivo. L’ex di Eros Ramazzotti, infatti, ha smentito di aver lasciato delle dichiarazioni ad altre riviste, ribadendo che questa è la prima volta che ne parla pubblicamente.

Nel corso della diretta la modella ha rivelato di essere al settimo mese di gravidanza, precisamente è entrata nella ventisettesima settimana. Nel dare la lieta notizia, la Pellegrinelli ha criticato duramente i volti noti che danno queste notizie con il contagocce, solo per creare “hype” e finire al centro dell’attenzione.

“Non ho nessun problema a dire che aspettiamo una bambina. Sono al settimo mese, di 27 settimane, quindi sì a metà settimo mese. E’ tutto molto bello. Non amo centellinare le notizie in modo da fare i like, penso che le persone che mi seguono da sempre sanno quanto per me sia privata e sacra la maternità, la natalità e la vita dei minori”, ha dichiarato Marica.

La donna ha speso bellissime parole non solo per il suo attuale compagno, ma anche per il suo ex. Come è noto, infatti, la 35enne è stata per ben dieci anni sposata con Eros Ramazzotti. Dal loro matrimonio sono nati Raffaela Maria, 12 anni, e Gabrio Tullio, 8 anni. Nel parlare del cantante, la donna ha ammesso che lui ha conosciuto William ancor pima dei bambini:

“Ci si può allontanare ma questo non vuol dire mancarsi di rispetto o negare l’amore che è stato. Non potrei mai dire di non amare il padre dei miei figli o l’uomo che ho amato. Per me è stato fondamentale presentargli William prima che lo presentassi ai bambini […] Prima di noi ci sono i nostri figli”.

Inoltre, ha tenuto anche a smentire il rumor che non la vedeva in buoni rapporti con Aurora Ramazzotti, la figlia che Eros ha avuto con Michelle Hunziker: “Io sono stata una step-mum per Aurora, siamo state comunque dieci anni insieme. L’ho amata e la amo tantissimo”.