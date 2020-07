Marica Pellegrinelli e Marco Borriello, nuovo flirt in corso?

Marica Pellegrinelli, ex moglie di Eros Ramazzotti, ultimamente è sempre al centro del gossip. Nei giorni scorsi è stata beccata assieme a Paul Ferrari, aitante e bel modello. Tuttavia, pare essere già finita tra i due perché la Pellegrinelli è stata pizzicata con un altro uomo, anche lui spesso sotto i riflettori.

MARICA PELLEGRINELLI E MARCO BORRIELLO: NUOVO FLIRT? – Secondo quanto riportato dal magazine Gente, la modella e lo sportivo sono stati paparazzati a Milano, dove hanno pranzato in un ristorante del quartiere Brera spesso frequentato da Borriello. Proprio in quel locale, a quanto pare, il calciatore ha portato ex fiamme e frequentazioni, che lo sia anche Marica?

TRA MARICA PELLEGRINELLI E PAUL FERRARI È FINITA? – Secondo il magazine, la frequentazione tra i due sarebbe già terminata poiché qualcosa è andato storto. Infatti, subito dopo sono apparse le foto con Marco Borriello, con il quale non c’è stato nessun bacio (almeno davanti alle machine fotografiche) ma sicuramente atteggiamenti intimi e abbracci affettuosi. Per vedere la foto, cliccate qui.

Lo sportivo è tornato single da qualche mese, dopo aver chiuso la storia con Sofia Resing, modella brasiliana con la quale aveva diversi progetti di vita futuri. Purtroppo, anche in questo caso, qualcosa non deve essere andato per il verso giusto. Ed Eros Ramazzotti?

EROS RAMAZZOTTI PADRE FELICE E SINGLE – Nonostante le diverse voci su flirt inesistenti e spesso smentiti anche dallo stesso cantante, Eros Ramazzotti è single e felice e si dedica alla sua famiglia. L’uomo ha anche difeso Marica Pellegrinelli dalle varie malelingue dichiarando di essere una bravissima mamma, nonostante la fine del matrimonio.