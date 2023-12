Marica Pellegrinelli, in arrivo la terza cicogna: la paparazzata di Chi

Da quanto pubblicato nell’ultimo numero del settimanale Chi, Marica Pellegrinelli sarebbe in attesa del terzo figlio. Sebbene l’ex di Eros Ramazzotti non abbia mai parlato pubblicamente della sua gravidanza, gli scatti della rivista non lascerebbero spazio ai dubbi.

IN ATTESA DELLA TERZA CICOGNA – Stando a quanto scoperto dal settimanale di Alfonso Signorini, Marica sarebbe al terzo mese di gravidanza. La donna lo avrebbe annunciato alla famiglia e ai suoi cari, non volendo, al momento, condividere pubblicamente la lieta notizia.

Negli scatti del magazine si vede la Pellegrinelli indossare un vestito rosso per uno shooting. Nonostante il drappeggio dell’abito, è impossibile non notare le rotondità che addolciscono il suo ventre. Nello spulciare il suo account Instagram, inoltre, è possibile notare che in qualche scatto si intravede una leggera pancetta tipica di chi è ai primi mesi di gravidanza.

Al momento, però, l’ex moglie di Eros Ramazzotti non ha commentato l’inaspettato scoop lanciato da Chi. Sebbene da parte di Marica ci sia il silenzio, non ha mai nascosto il desiderio di avere una terza cicogna. In una recente intervista, infatti, la donna ha rivelato di voler allargare la famiglia.

Dopo la fine del suo matrimonio con Eros Ramazzotti, da cui sono nati Raffaella Maria e Gabrio Tullio, la donna ha incontrato il dj William Djoko. È proprio con il dj che la Pellegrinelli ha ritrovato la serenità, tanto da essere pronta di diventare mamma per la terza volta.