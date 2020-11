Marika Fruscio, dichiarazioni choc sulla Leotta: “Non è una giornalista, non sa niente di calcio”

E sul giocatore secondo lei più sexy in Serie A: "È del Napoli, ma non gioca"

Chi la conosce da un po’ di anni, avendola osservata nelle varie trasmissioni sportive a supporto del Napoli, sa certamente che Marika Fruscio, commentatrice e presentatrice televisiva, non è una che ha peli sulla lingua.

Ulteriore prova di questo sono state le sue recenti dichiarazioni in merito ad una delle sue colleghe più chiacchierate del momento, Diletta Leotta. “Innanzitutto lei non è una giornalista, lo vorrei sottolineare, è una brava presentatrice, ma si basa sulla bella presenza e sulla dialettica”, ha esordito la Fruscio.

Tuttavia non si tratta certo della prima volta che la Leotta viene attaccata da altri personaggi del mondo calcistico/televisivo, ricordiamo su tutti infatti l’episodio in cui Paola Ferrari, giornalista professionista, l’aveva accusata di aver riportato nel mondo del giornalismo sportivo l’immagine di una donna stereotipata.

La Fruscio dopo essersi espressa in merito alla bella siciliana, ha poi continuato svelando quello che secondo lei è il giocatore attualmente più sexy presente in Serie A: “È sicuramente Fernando Llorente, anche se non gioca attualmente nel Napoli”.

Sulla possibilità della squadra partenopea di vincere il campionato quest’anno ha infine detto: “Siamo solo all’inizio, il Napoli è una delle candidate per la vittoria finale. La nuova Juve non sembra così inarrivabile, ma anche la stessa Inter non mi ha fatto finora una grande impressione. Può esserci la sorpresa Napoli, ma anche il Sassuolo o l’Atalanta possono ambire alla vittoria finale nonostante tutte le difficoltà”.