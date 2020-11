Mario Balotelli, il suo ultimo flirt con Alessia Messina: Chi è?

Nelle scorse ore Mario Balotelli è finito al centro dell’attenzione per alcune frasi scritte su Twitter. Le brevi dichiarazioni, indirizzate alla nuova concorrente del GF Vip Selvaggia Roma, hanno fatto finire il calciatore nella bufera delle polemiche.

Per Balotelli, però, questa è affatto la prima volta che finisce al centro dell’attenzione. Infatti, è stato più volte argomento di discussione per via dei suoi flirt, ultimo avuto con Alessia Messina.

CHI È ALESSIA? – Per chi non è social, saprà che la ragazza non è affatto sconosciuta nel piccolo schermo.

Alessia è infatti un volto noto della televisione. Nota per la sua partecipazione a Uomini e Donne, divenendo la scelta di Amadeo Andreozzi. Proprio con Amadeo decide di mettere alla prova il loro sentimento a Temptation Island, ma la loro storia giunge al termine dopo l’esperienza al docu-reality.

La sua esperienza televisiva sembra oramai un ricordo. Alessia si è infatti spostata sui social, dove conta più di 500 Mila follower su Instagram. A farla tornare al centro del gossip è stata la breve storia avuta con Mario Balotelli, giunta al capolinea lo scorso mese.

LOVE-STORY AL CAPOLINEA – Solo a metà settembre Balotelli rivelava al settimanale Chi di essere “fidanzato” e “innamorato”. Ad accompagnare queste dichiarazioni erano le foto che lo immortalavano con la 28enne.

Sembrerebbe, però, che la storia sia già giunta al capolinea. Da quanto trapelato da alcune interviste e interventi social, la rottura sarebbe stata tutt’altra che pacifica. Sono volate infatti pesanti dichiarazioni, con tanto di screenshot di conversazione che confermerebbero la relazione.