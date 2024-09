Mario Balotelli si confessa: “Con la Nazionale soffro, non guardo le partite. Conte mi ha convocato una volta”

Mario Balotelli, considerato uno degli attaccanti più talentuosi del calcio italiano, ha spesso faticato a esprimere tutto il suo potenziale in modo costante durante la sua carriera. In un’intervista rilasciata sul canale Twitch di TV Play, l’ex centravanti della Nazionale ha parlato apertamente delle sue esperienze con la maglia azzurra, rivelando anche alcune delusioni personali.

Convocato una volta da Antonio Conte

Durante l’intervista, Mario Balotelli ha ricordato l’unica convocazione ricevuta da Antonio Conte come commissario tecnico dell’Italia, precisando che dovette rinunciare a causa di problemi fisici. Dopo quell’episodio, il centravanti non è più stato convocato, nonostante fosse reduce da una stagione difficile a Liverpool.

Parlando poi di Gian Piero Ventura, Balotelli ha raccontato di un incontro a Nizza, dove l’allenatore gli aveva comunicato che, per il momento, non lo avrebbe convocato, ma che in futuro avrebbe potuto costruire una squadra con lui in vista dei Mondiali. Il giocatore ha espresso il proprio rammarico, dicendo che sarebbe stato felice di partecipare, come ogni volta che indossa la maglia azzurra.

Balotelli non ha nascosto il dolore provato per alcune situazioni vissute all’interno della Nazionale: “Ci sono stati certi momenti in cui ho odiato alcune persone che lavoravano nella Nazionale. A dire il vero, non guardo le partite della Nazionale. Sto troppo male perché vorrei giocarle io. A Mancini è vero che devo tanto, e penso che anche lui debba tanto a me, ma la sofferenza più grande è stata Italia-Macedonia. Non l’ho vista perché mi faceva male, ho acceso quando aveva segnato la Macedonia, perché non potevo crederci. Non penso di aver recuperato ancora da questo dispiacere. Con la Nazionale divento un altro giocatore”.

Il giocatore più forte secondo Balotelli

Nel corso dell’intervista, Balotelli ha anche parlato dei giocatori più forti con cui ha avuto il privilegio di giocare, concludendo con una battuta: “Ibrahimovic era Ibrahimovic, ma il giocatore più forte con cui ho giocato è stato Adriano, che era assolutamente devastante. Tra gli italiani, invece, dico Pirlo“.