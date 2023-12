Mario Balotelli, attaccante dell’Adana Demirspor, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TVPlay sul canale Twitch in cui ha parlato della sua carriera e dei suoi trascorsi nel mondo del calcio.

Il calciatore, in particolare, si è soffermato su uno dei suoi ex allenatori, Brendar Rogers, ritenendo il peggior mister mai avuto. Di seguito uno stralcio delle dichiarazioni rilasciate dall’ex fuoriclasse dell’Inter.

MARIO BALOTELLI SVELA IL PEGGIOR ALLENATORE AVUTO DURANTE LA SUA CARRIERA

“Brendan Rogers é il peggior allenatore che abbia mai avuto. Come allenamenti, il numero 1. Tutti possessi palla e partitine ad alta velocità. Amavo quegli allenamenti ma come persona un disastro. Le mie parole finiranno sul The Sun? Per me loro possono esplodere”.

Con il suo potenziale, Mario Balotelli, poteva sicuramente avere una carriera ben diversa. Nonostante tutto l’ex Inter e Manchester City ha totalizzato oltre 450 presenze e 185 gol in carriera, alcuni dei quali di pregevole fattura.