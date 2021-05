Mario Draghi, la decisione sui matrimoni: “È fondamentale avere pazienza”

Durante una diretta TV, il premier Mario Draghi si è espresso su un tema molto discusso in questo periodo: le cerimonie come battesimi, comunioni e matrimoni. Stando a quanto dichiarato, il Governo sta ancora meditando riguardo le date di riapertura per gli eventi.

“È fondamentale avere pazienza” – Da quanto fatto sapere da Draghi, la questione cerimonia sarà affrontata il 17 maggio Cabina di regia. Tra i vari settori che hanno risentito della situazione Covid, soprattutto del coprifuoco, delle chiusure e dei limiti riguardanti l’assembramento, è quello delle cerimonie.

“Dobbiamo fare tutto il possibile per evitare il ripetersi di questi tragici episodi, dobbiamo fare di più”, ha così dichiarato l’attuale Presidente del Consiglio. Il Premier ha quindi fatto capire che nonostante verranno allentate le restrizione, ciò non andrà a riguardare le cerimonie, i banchetti e le feste.

Consapevole dell’attesa delle tante coppie che si sono ritrovate a rimandare più di una volta le tanto attese nozze, Draghi ha così affermato: “Capisco la preoccupazione di chi si accinge a sposarsi. Il festeggiamento è un desiderio che abbiamo avuto tutti ma è fondamentale avere pazienza per evitare che una occasione di gioia e spensieratezza si trasformi in un potenziale rischio per i partecipanti”.

Quindi, nonostante l’allentamento di alcune restrizioni, come il coprifuoco e la riapertura dei locali, il settore delle cerimonie dovrà ancora attendere. Se da una parte le comunioni, i battesimi e i matrimoni dovranno slittare nuovamente, il Governo di Mario Draghi ha stanziato 200 milioni per l’anno in corso e altri indennizzi arriveranno nel nuovo decreto sostegni la settimana prossima.