Mario Gila nel mirino dei partenopei

Il Napoli ha già individuato uno dei possibili protagonisti del prossimo mercato: Mario Gila. Il difensore della Lazio è finito nel mirino del club azzurro, che sta valutando con attenzione il suo profilo per rinforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione

Nuovo obiettivo

Il nome dello spagnolo è infatti in cima alla lista della dirigenza partenopea, impressionata dalla sua crescita e dalla continuità mostrata negli ultimi mesi. Secondo quanto riportato dalla Rai, il direttore sportivo Giovanni Manna considera Gila il profilo ideale per migliorare la difesa. Si tratta di un centrale moderno, rapido e abile nell’impostazione, caratteristiche che lo rendono perfetto per una squadra che vuole giocare con una linea alta e costruire dal basso.

Il Napoli, inoltre, sarebbe in vantaggio rispetto alla concorrenza. Sul giocatore ci sono anche club importanti come Milan, Inter e Aston Villa, ma la società azzurra potrebbe anticipare tutti muovendosi con maggiore decisione e rapidità.

La situazione

Un altro elemento chiave riguarda l’aspetto economico. La Lazio valuta il cartellino del difensore circa 25 milioni di euro, cifra significativa ma ritenuta sostenibile dal club partenopeo. Inoltre, il Napoli sarebbe pronto a offrire a Gila uno stipendio più alto rispetto agli altri pretendenti, con un ingaggio che potrebbe superare i 3 milioni di euro netti a stagione.