Mario Guarino ospite de ‘La Res Publica’ giovedì 6 maggio 2021

Bonus, fisco, tasse in tempi di pandemia. Sono questi gli argomenti principali che verranno discussi giovedì 6 maggio 2021 alle 19.00 durante ‘La Res Publica’, trasmissione in diretta su Facebook e YouTube condotta dal nostro direttore Raffaele Zanfardino.

L’ospite della puntata sarà infatti Mario Guarino, tributarista e fondatore dello studio Guarino, con sede in pieno centro a Napoli. Si parlerà delle innovazione del fisco in tempi di Covid, degli interventi legislativi per contrastare la crisi e tutte le evoluzioni che il digitale ha portato in questo campo.

Il programma, come sempre, verrà trasmesso in diretta sulla nostra pagina Facebook, sulla pagina della trasmissione e sul canale YouTube.