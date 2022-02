Mario Rui deve riposare, Juan Jesus al suo posto

Juan Jesus è protagonista di una buona stagione con il Napoli e ora potrebbe giocare in un altro ruolo di difesa

Il Napoli continua a seguire la testa della classifica. Il derby di Milano – con la vittoria del Milan – ha riaperto i giochi in ottica vittoria di campionato, con l’Inter che rallenta drasticamente la sua corsa. Tutta la squadra viaggia a mille e ora servirà qualche sforzo in più per avvicinarsi alla capolista. Juan Jesus sta giocando benissimo e potrebbe esser dunque confermato tra gli 11 titolari.

Il ritorno di Koulibaly dalla Coppa D’Africa – di cui si è laureato campione con il suo Senegal – chiude spazi per il calciatore brasiliano, che ha sostituito l’africano egregiamente.

Un peccato lasciarlo in panchina

Abbandonare in panchina Juan Jesus sarebbe una vera eresia, specialmente visto l’immenso apporto alla squadra. Ecco dunque l’idea che impazza da qualche giorno nel capoluogo campano, con Juan Jesus che potrebbe giocare al posto dello stanco Mario Rui.

Il portoghese ha bisogno di rifiatare – viste anche le poche alternative per la fascia sinistra di difesa del Napoli – e Juan Jesus può giocare anche nel suo ruolo. Il brasiliano non è difatti nuovo al giocare come terzino sinistro, posizione in cui ha giocato solamente in Europa.

Juan Jesus ha difatti giocato come terzino sinistro per ben 40 volte nella sua carriera, ma con risultati abbastanza altalenanti. Il brasiliano ha sempre offerto le prestazioni migliori al centro della difesa, ma mai dire mai. In una stagione di grande spolvero per lui, il brasiliano potrebbe anche sorprendere.