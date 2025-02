Mario Rui e gli ultimi mesi di Napoli: il retroscena riguardo ad una presunta richiesta al club partenopeo

Durante lo scorso mercato estivo la dirigenza della SSC Napoli ha effettuato una mini rivoluzione all’interno della squadra. L’addio di Osimhen, seppur in prestito, c’è stato poco dopo la chiusura del calciomercato e il Galatasaray non si è fatto sfuggire l’occasione di prendere a in prestito un calciatore dal grande potenziale.

Un altro calciatore che era destinato all’addio, Mario Rui, è alla fine rimasto ed ha salutato il club partenopeo poco prima del mercato di gennaio, svincolandosi. All’interno della società azzurra nessuno ha mai messo in dubbio il potenziale del terzino partenopeo, ma, il portoghese aveva il desiderio di ritornare in patria dopo anni passati in Serie A. Nessun club del Portogallo si è interessato a lui e per questo alla fine è rimasto a Napoli. Ora, dopo la rescissione col Napoli, il portoghese ripartirà dall’America.

MARIO RUI E IL RETROSCENA DURANTE IL PERIODO DI ROTTURA CON IL NAPOLI. NEI PRIMI GIORNI DI SETTEMBRE, IL ROMA RIVELO’ LA RICHIESTA DEL CALCIATORE PER LASCIARE IL CLUB AZZURRO

Dopo alcune settimane dalla chiusura del mercato estivo, il calciatore è stato reintegrato in squadra, seppur fuori lista, e si è allenato con il resto della squadra fino a dicembre 2024. Prima di questo episodio, però, secondo quando rivelato da Il Roma qualche mese fa, il calciatore avrebbe chiesto una buonuscita al club partenopeo: “Il portoghese chiama a soldi. Se proprio deve lasciare il club azzurro vuole una buonuscita abbastanza copiosa. Si parla addirittura di sei milioni di euro per salutare tutti”.

“Una cifra blu che De Laurentiis non sborserà mai. Piuttosto lo tiene fuori rosa. Il problema è che Mario Rui ha un contratto fino al 2026. E quindi la situazione non è facile. C’è il rischio che la situazione imploda”, riportava il noto quotidiano qualche mese fa.