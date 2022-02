Mario Rui, il racconto della moglie: “Per anni ho cercato di cambiare tutto e tutti”

In un lungo post su Instagram, la moglie di Mario Rui, il terzino del Napoli, si è lasciata andare ad un lungo sfogo. Da anni felicemente sposata con il calciatore portoghese, la donna ha scritto un lungo messaggio in cui ha raccontato i cambiamenti avvenuti nella sua vita e in se stessa dopo aver preso una decisione.

“Per anni ho cercato di cambiare tutto e tutti” – Molto attiva sui social, Renata recentemente si è resa protagonista sui social per un lungo sfogo a cui si è lasciata andare. Sul suo account Instagram, infatti, la signora Rui ha ammesso:

“Ho trascorso molti lunghi anni della mia vita cercando di cambiare tutto e tutti. A ‘incolpare’ gli altri per le cose che accadevano. Il coaching e una buona dose di conoscenza di sè mi hanno permesso di vedere che chi sbagliava ero io e gli altri erano solo il mio specchio (quello che non vedevo di me stessa)”.

Proseguendo con il suo racconto, la donna ha aggiunto: “Fu in quel momento che ho deciso che qualcosa sarebbe cambiato: le mie azioni, le mie parole, le mie convinzioni, il mio modo di vivere, le mie abitudini ed iniziare con l’accettare le cose che mi accadevano, siano esse buone o cattive. Tutto questo dipende da una DECISIONE”.

Dalla decisione presa più di due anni fa, la moglie di Mario Rui si è detta consapevole di quanto le persone apprezzino questa nuova Renata. Ha infatti concluso: “E questa è la mia motivazione, spere che domani sarò migliore di come sono oggi e prendendo DECISIONI senza lasciare che la paura decida per me”.