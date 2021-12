Mario Rui, la moglie Renata fa una dedica speciale alla città di Napoli: “Con il sole ancora più bella!”

Mario Rui, calciatore del Napoli, è sposato da tempo con Renata e vivono nella città partenopea. La donna in questi giorni ha fatto una dedica speciale proprio alla sua casa. Non è la prima volta che Renata esprime tutto il suo amore per Napoli.

Dedica speciale

Il 20 dicembre, la moglie del calciatore azzurro ha pubblicato una meravigliosa foto della città di Napoli. La donna ha accompagnato lo scatto con una dedica: “La bellezza di questa città, Napoli, con il sole, è ancora più bella”. Lady Rui ama molto viaggiare e visitare posti nascosti della metropoli partenopea.

Infortunio e ammonizione

Mario Rui è alle prese con un infortunio. In questi giorni si sta allenando con il resto della squadra in modo da accelerare i tempi e tornare subito in campo. Il calciatore, infatti, sta cercando in tutti i modi di essere pronto per le prossime partite da disputare con il Napoli.

Tuttavia, è arrivata la stangata per il giocatore e per tutta la squadra. Il Napoli, infatti, ha perso e ha collezionato la terza sconfitta di fila in casa. La classifica, quindi, si complica e le vacanze natalizie non saranno di certo rosee. La prima gara del 2022 si giocherà a Torino contro la Juventus ma il Napoli non avrà a disposizione Rui. Il terzino, infatti, è stato ammonito proprio nella partita contro lo Spezia prima dell’intervallo.

Per vedere la foto scattata da Renata, cliccate qui.