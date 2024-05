Mario Rui può dire addio al Napoli

Come evidenziato da Tuttosport, anche Mario Rui potrebbe salutare Napoli. Giovanni Manna starebbe già lavorando per salutare il terzino portoghese ex Empoli

Ad evidenziarlo i colleghi di Tuttosport, che mostrano come il mercato del Napoli sia già in fermento nonostante manchi ancora una partita alla fine del campionato di Serie A. I partenopei hanno vissuto una stagione terribile, culminata con la probabile mancanza di coppe europee nella prossima stagione.

L’attuale decimo posto, infatti, impedirebbe ai partenopei di disputare perfino la Conference League. Visto anche che il nono posto diverrebbe possibile per le coppe europee nel caso in cui la Fiorentina dovesse vincere la Conference League. Ma intanto, Manna lavora: “In realtà l’ormai ex dirigente della Juventus sta operando da alcune settimane per la nuova società e molto spesso incontra gli altri uomini mercato del club (Chiavelli e Micheli) per fare il punto della situazione sul mercato in entrata, su quello in uscita, sui prestiti (Traorè e Dendoncker saranno restituiti). Osimhen sarà ceduto quest’anno e Mario Rui potrebbe chiudere con l’azzurro”.

Mario Rui ai saluti?

A smentire la notizia, però, c’è anche Mario Giuffredi, procuratore proprio del calciatore portoghese. Ecco cosa ha detto: “Dei miei giocatori, mai nessuno ha pensato di andare via da Napoli. Se firmiamo i contratti è perché vogliamo rispettarli. Se un domani non andremo più bene all’allenatore che arriverà o al club che ha altre strategie, le prenderemo in considerazione e chiuderemo con grande serenità, ma vi posso garantire che non è il caso dei miei giocatori che l’anno prossimo rimarranno tutti a Napoli. Perché poi lasciare il Napoli l’anno prossimo sarebbe anche un po’ da vigliacchi”.