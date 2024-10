Mario Rui reintegrato in rosa, ma ancora gelo con la società

Mario Rui è tornato ad allenarsi con la squadra, ma il suo addio a gennaio sembra molto più possibile rispetto a prima. Antonio Conte non punta su di lui

Dopo un’intera finestra estiva di calciomercato a cercare di andar via, anche per il fattore Antonio Conte che non punta su di lui, ora Mario Rui si ritrova nuovamente reintegrato nella rosa partenopea. Il calciatore portoghese è tornato ad allenarsi con la squadra, ma non sembra vi sia alcuna possibilità di vederlo giocare in una delle competizioni a cui partecipano gli azzurri.

La maglia del Napoli sembra ormai un lontano ricordo per l’ex Empoli e Roma, che a gennaio dovrà probabilmente fare le valigie. Il suo contratto? In scadenza nel 2026, senza alcuna possibilità di rinnovo e che lascia un certo margine di trattativa ai partenopei in caso di cessione.

Mario Rui chiede aiuto ai compagni per sbloccare la volontà di Conte

Mario Rui è fuori dal giro della prima squadra del Napoli dall’estate. Dopo l’arrivo di Leonardo Spinazzola dalla Roma, e con Mathias Olivera davanti a lui nell’ordine di importanza, il terzino portoghese non rientra attualmente nei piani di Conte. Tuttavia, è legato ai Partenopei per altri due anni di contratto, come detto.

Il Napoli era disposto a lasciarlo andare per un prezzo significativamente ridotto, al fine di liberare i suoi stipendi dai conti, e per consentire al 33enne di continuare la sua carriera di giocatore con maggiore continuità. Tuttavia, Mario Rui non è riuscito ad ottenere quello che voleva, nonostante i colloqui con club di oltre sei Paesi in più continenti. Secondo gli aggiornamenti di Tuttomercatoweb, ci sono stati approcci o richieste di vario livello da parte di Besiktas, Galatasaray, OGC Nice, PAOK, San Paolo, Como in Serie A e una manciata di club nel suo paese natale, il Portogallo.